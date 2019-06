Incidente stradale a Belpasso, tir si ribalta sulla strada provinciale 14

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, per cause ancora da accertare, sulla strada provinciale 14 di Belpasso. La circolazione stradale ha subito dei rallentamenti. Il tir sarà rimosso dai vigili del fuoco, presenti sul posto con una squadra che rimetterà in piedi il rimorchio nelle prossime ore. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'azienda di prodotti dolciari "Dais".