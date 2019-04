Incidente stradale al Tondicello della Plaia, motociclista si schianta e muore

Un incidente mortale si è verificato nelle prime ore di ieri mattina al Tondicello della Plaia. La vittima è un 40enne di Misterbianco, Salvatore Trovato Monastra che, dai primi rilievi, avrebbe perso il controllo della sua moto.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, le volanti della polizia e una pattuglia dei vigili urbani che ha poi eseguito i rilievi.

Per il 40enne - che gli amici chiamavano Salvatore Baly - non c’è stato nulla da fare. Salvatore, che di professione faceva il tatuatore, aveva una grande passione per le due ruote. Lascia la moglie e una figlia.