Incidente stradale Tondo Gioeni, scontro tra auto e camion: traffico in tilt

Si è verificato da poco uno scontro tra una Fiat 600 e un camion lungo la Circonvallazione all'altezza del Tondo Gioeni. In base alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe cercato di immettersi in viale Odorico da Pordenone ma si è scontrata con il camion che sopraggiungeva. Non si segnalano feriti. Traffico bloccato. Si attende l'intervento dei vigili urbani per ripristinare la viabilità.