Lunghe code sulla Catania-Messina: traffico da bollino rosso

A causa di un incidente, verificatosi questa mattina nel tratto compreso tra lo svincolo Acireale e Barriera Di Catania, in direzione del capoluogo etneo, si circola a rilento in autostrada. Centinaia le auto bloccate nella lunga coda, formatasi anche a causa dell'esodo estivo in corso. Si raccomanda prudenza alla guida ed il rispetto delle norme sulla circolazione stradale per evitare incidenti in questi giorni particolarmente "caldi" sul fronte della mobilità.