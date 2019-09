Ubriaco si ribalta con la Panda ed aggredisce sanitari e carabinieri

I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato un 37enne del posto pregiudicato. In seguito ad un incidente autonomo, era fuoriuscito dalla sede stradale ribaltandosi con la propria Fiat Panda all’interno del recinto di un terreno di un’abitazione privata. L’uomo, in evidente stato d’alterazione psicofisica causato all’assunzione di sostanze alcoliche, ha rifiutato le cure mediche aggredendo addirittura il personale del 118 ed i carabinieri che erano intervenuti per prestare soccorso ai feriti. E' stato riportato alla calma dai militari che, dopo averlo accompagnato in caserma ed assolto alle formalità di rito, lo hanno rimesso in libertà.