Incidenti stradali / via Anfuso

Incidente stradale in via Anfuso: auto ribaltata

Uno scontro tra auto e moto si è verificato in via Anfuso, ad angolo con via Policastro, intorno alle 14 di questo pomeriggio. I conducenti hanno riportato delle ferite e sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto