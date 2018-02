Incidenti stradali Via Umberto / Via Antonino Di Sangiuliano

All'altezza di piazza Manganelli, per ragioni ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per gli opportuni rilievi e per la gestione della viabilità