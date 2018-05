Incidente stradale in via Giacomo Leopardi, moto investe pedone davanti a una scuola: un ferito

Intorno alle 17 si è verificato un incidente stradale in via Giacomo Leopardi. Proprio davanti al circolo didattico "Giovanni Verga" una moto, per ragioni ancora da accertare avrebbe investito un pedone.Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale e un'ambulanza per trasportare un ferito all'ospedale "Cannizzaro".

