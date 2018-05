Incidente stradale in via Lago di Nicito, scooter contro furgone: un morto

Un cingalese di 24 anni è morto a Catania in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di stamane all'incrocio tra via Lago di Nicito e via Ughetti. Il giovane, Chintana Madabawitage, viaggiava in sella a uno scooter che per cause in via di accertamento è andato a scontrarsi con un furgone. Lo scooterista è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.