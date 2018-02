Incidente stradale in via Ventimiglia, scontro tra due auto: traffico in tilt

Scontro tra due auto nella centralissima via Ventimiglia, all'incrocio con via Umberto. Non ci sarebbero feriti, ma l'impatto tra le due autovetture, in attesa dei rilievi per stabilire la dinamica del sinistro, ha determinato un rallentamento nella viabilità