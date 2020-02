Incidente stradale sul Viale Africa, auto pirata travolge pedone

Un uomo sarebbe stato travolto da un'auto pirata, un'utilitaria di colore scuro, questa notte intorno all'una all'altezza di piazzale Rocco Chinnici, poco distante dal complesso delle Ciminiere di viale Africa.

Si tratta di un 34enne. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e si trova all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ha subito un trauma cranico e la rottura del bacino: è in terapia intensiva e la prognosi è riservata. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti e la polizia municipale sta effettuando i rilievi e le indagini del caso per ricostruire cosa è accaduto.

In aggiornamento