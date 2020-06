Incidente stradale a Paternò, i vigili del fuoco estraggono i feriti dalle lamiere

Intervento di soccorso nella notte, intorno alle 4 del mattino dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania in servizio al distaccamento di Paternò per un incidente stradale in via Nazario Sauro. Il sinistro è avvenuto tra due autovetture, una Fiat 500 ed una Tuxon, che procedevano in senso opposto e che, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco sono intervenuti per estricare i giovani conducenti ed i rispettivi passeggeri dalle lamiere delle loro auto, per poi consegnarli al personale sanitario del servizio 118, per le cure mediche ed il successivo trasporto in ospedale. Si è poi provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente.

