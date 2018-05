Incidente stradale a Zafferana etnea, scontro tra auto: un morto e tre feriti

Incidente mortale nella notte sulla provinciale che collega Zafferana Etnea con Fleri. A perdere la vita, come riporta il Gazzettinonline, un giovane 29enne, Salvatore Cristian Finocchiaro, catanese e residente a Mascalucia.

Nello scontro, avvenuto tra una Fiat Panda e una Land Rover in via IV Novembre, anche tre persone sono rimaste ferite. In base alle prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente, l’utilitaria, guidata da una donna di 27 anni, di Mascalucia, dopo una semi-curva, avrebbe perso il controllo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con la Land Rover.

Il corpo del ragazzo è stato estratto della lamiere dai vigili del fuoco di Acireale.