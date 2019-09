Incidente stradale a Zia Lisa, scontro tra auto e scooter: muore un ragazzo 21 anni

Giuseppe Ferlito, un ragazzo di 21 anni, ha perso la vita la notte tra venerdì e sabato sera a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Zia Lisa a Catania tra lo scooter Sh guidato dal ragazzo e un fuoristrada Nissan. Le cause sono ancora in via di accertamento tramite i rilievi eseguiti dalla Polizia municipale. Giuseppe Ferlito è stato soccorso e trasferito all'ospedale Garibaldi ma è deceduto subito dopo il ricovero. Al vaglio degli investigatori la posizione del venticinquenne conducente della automobile. Al momento sembrerebbe escludersi l'omissione di soccorso ipotizzata dalle voci che hanno iniziato a girare dopo l'incidente.