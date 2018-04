Sub scomparso nelle acque di Aci Trezza, in corso le ricerche

Un sub, G.G., è disperso da ieri sera nei pressi dell'area marina protetta dei Ciclopi, ad Aci Trezza. L'allarme è stato dato dai compagni,che lo attendevano in gommone al termine di una immersione notturna a profondità elevata, su un fondale di circa 60 metri. Sono subito cominciate le ricerche del corpo da parte della capitaneria, che in nottata è rientrata non potendo proseguire oltre con i mezzi a disposizione.

Dalle prime luci dell'alba, ore 5,30 circa, sono riprese le attività con il nucleo di ricerca dei vigili del fuoco. I sommozzatori stanno alternandosi nella difficile ricerca del corpo, probabilmente trascinato a fondo dopo un incidente verificatosi, pare, in fase di decompressione. E' solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti verificatisi nella costa catanese: l'ultimo a perdere la vita era stato un sub professionista di 49 anni, ritrovato a galla da un pescatore lo scorso 21 giugno nelle acque di San Giovanni Li Cuti.