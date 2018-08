Incidenti, domenica con bilancio tragico: due morti e due feriti

Un uomo e una donna sono morti e altre due persone sono rimaste ferite nell'impatto tra due auto, una Panda e una Punto, in contrada Vigne di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Le vittime, Simone Cantarella (36 anni) e Rosanna Bulla (44 anni), erano entrambi originari di Adrano. I feriti sono stati subito trasportati nei principali ospedali catanesi dal personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi.

Una donna, un'infermiera messinese a bordo della vettura con i due scomparsi, è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro, dove si trova ora in prognosi riservata mentre un uomo di 34 anni, anch'egli del posto, è ora ricoverato al Garibalbi. Sul posto per svolgere le indagini e i rilievi sono arrivati i carabinieri della compagnia di Paternò. (IN AGGIORNAMENTO)