Incolonnamenti sulla A18 a causa di un mezzo andato a fuoco

Un mezzo pesante in fiamme e incolonnamenti sulla A 18 tra Giarre ed Acireale. Come spiega la polizia stradale ancora da capire la dinamica dell'accaduto ma pare che le fiamme si siano sviluppate dalle gomme del mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con l'ausilio della stradale, per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità.