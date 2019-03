La polizia incontra gli studenti: c'è anche il cane antidroga "Jagus"

Lo scorso 14 marzo, la polizia ha incontrato gli alunni dell’Istituto Scolastico alberghiero “Rocco Chinnici” di Nicolosi, nell’ambito del progetto “le Volanti nelle scuole”, rivolto agli istituti di II grado. Sono stati proiettati filmati su servizi di ordine e sicurezza pubblica, in modo particolare sull’operato delle forze di polizia impiegate allo stadio, invitando i giovani a vivere lo sport come ideale e non esasperarlo sino all’estremo limite, trasformandolo in violenza.

Agli alunni di primo e secondo superiore sono state indicate le modalità per condurre i ciclomotori e le minicar, sottolineando l’importanza dell’uso del casco protettivo e le sanzioni a cui si incorre in caso di infrazione. Attenzione particolare è stata posta sull’uso del telefono cellulare durante la guida, mostrando un filmato didattico,con un’attenta riflessione da parte degli alunni sulla sicurezza nella vita di tutti i giorni.Tra i presenti anche il cane antidroga "Jagus", che ha eseguito una dimostrazione pratica.