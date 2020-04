Infastidisce i vicini ed evade più volte dai domiciliari: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, personale dell’Upgsp e del commissariato San Cristoforo, impegnato nell’attività di controllo del territorio, ha arrestato Lorenzo Riela, del 1978, responsabile di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era stato arrestato pochi giorni addietro poiché in preda a uno stato di ubriachezza era uscito dalla sua abitazione aggredendo prima i vicini di casa e successivamente i poliziotti intervenuti, causando a questi ultimi svariate contusioni. Nello specifico, nel pomeriggio di ieri il Riela ha ricominciato ad infastidire i condomini che hanno richiesto di nuovo l’intervento della polizia. Gli operatori giunti tempestivamente sul posto hanno constatato che l’uomo si trovava in strada, distante dalla sua abitazione in compagnia di un altro soggetto, e ha tentato di giustificarsi riferendo di essere appena rientrato dall’ospedale. Tuttavia, gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di verificare che l'uomo era stato dimesso alcune ore prima, come da referto medico acquisito e dunque la sua presenza in strada non era gistificabile. A seguito di ciò, il Riela, responsabile dell’undicesima evasione, è stato arrestato e su disposizione del magistrato di turno è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari. L'uomo è stato inoltre sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal DL 19/2020 per il contenimento del contagio da Covid-19.

