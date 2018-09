Parlamentari M5s, "disastro infrastrutture": ispezione anche a Catania

Una delegazione di parlamentari nazionali del MoVimento 5 Stelle, in rappresentanza dei 49 deputati e senatori eletti in Sicilia, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per affrontare "la disastrosa situazione infrastrutturale" dell'Isola.

"Abbiamo consegnato un dettagliato dossier con la situazione dei nove territori provinciali - dicono i portavoce siciliani -, concentrandoci su strade provinciali e statali, autostrade, ponti, cavalcavia e sullo stato della rete ferroviaria. Il ministro ha ascoltato con attenzione e ha garantito il massimo supporto e la massima disponibilità da parte delle strutture ministeriali per le province di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna".

"Stiamo lavorando congiuntamente a un piano per ridurre il gap manutentivo esistente e per la concreta realizzazione degli investimenti che il nostro territorio aspetta da decenni" concludono i pentastellati, annunciando che il ministro verrà in Sicilia per "una estesa ispezione nei prossimi mesi".