I lavoratori agricoli annunciano una protesta sotto la sede dell'Inps

Il Sifus Confali, sindacato dei lavoratori agricoli, ha indetto una protesta per il prossimo 28 maggio sotto la sede dell'Inps. I lavoratori si riuniranno alle ore 9 sotto il palazzo di viale Libertà, a Catania. Chiedono chiarezza e tempi per il riconoscimento dello status di bracciante agricolo ai lavoratori in precedenza inquadrati in altro settore, la liquidazione delle disoccupazioni ai lavoratori agricoli i cui datori di lavoro hanno inoltrato le richieste del IV trimestre in ritardo. Ed ancora: che gli indebiti maturati non siano trattenuti in unica soluzione, ma con le modalità previste dal recente messaggio INPS n. 734/2020 e che sia accelerato l'iter burocratico della rivisitazione dei verbali ispettivi delle aziende agricole similari all'Edera (Lion Fruit, I frutti dell'Etna, Golden fruit, Agri Group).

