Pogliese parteciopa all'insediamento dei consiglieri della quinta municipalità

Hanno giurato e si sono insediati nell’incarico elettivo il presidente Angelo Patanè e i consiglieri della quinta, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore al Decentramento Alessandro Porto, durante la prima riunione che si è svolta nella sede della circoscrizione Monte Po - Nesima - San Leone - Rapisardi. “Vi ringrazio -ha detto il sindaco Pogliese in apertura di seduta- per il grande lavoro che svolgerete. Assieme ci confronteremo quotidianamente per trovare soluzioni sempre più idonee per rispondere alle esigenze dei cittadini di cui voi rappresentate il front office del Comune”.

Il primo cittadino ha ricordato che due settimane addietro si sono iniziati i lavori di ripristino della sede istituzionale che ospita la Municipalità per i danni causati da un incendio scoppiato alcuni mesi fa e che sono in corso i lavori di bitumazione e asfalto dell’intero viale Mario Rapisardi, finanziato nell’ambito del progetto Cta Mover. Venerdì 10 agosto alle ore 10,30 s’insedieranno il presidente Alfio Allegra e i consiglieri della sesta Municipalità San Giorgio - Librino - San Giuseppe La Rena - Zia Lisa - Villaggio Sant'Agata nella prima riunione convocata nella sede istituzionale di Stradale San Giorgio 27.