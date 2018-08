Insediamento della prima e della quarta municipalità: Pogliese presente

Con la partecipazione di numerosi cittadini, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore al decentramento Alessandro Porto, si sono insediati e hanno prestato giuramento i consiglieri e i rispettivi presidenti della Prima e della Quarta Municipalità, Paolo Fasanaro e Erio Buceti.

“Ritengo fondamentale -ha detto Pogliese nell’incontro con la Prima Municipalità (Centro Storico) che si è svolto nella sede comunale di via Zurria- un rapporto forte di confronto e dialogo con i consigli circoscrizionali per individuare percorsi amministrativi costruttivi nell’interesse dei cittadini. Uno dei primi atti che insieme all’assessore Porto sottoporremo al consiglio comunale -ha aggiunto il primo cittadino- sarà la riforma del regolamento per il funzionamento della presenza del Comune nei quartieri con l’attribuzione delle deleghe ai consigli del territorio di alcuni rami dell’amministrazione, in modo da rendere ancora più importante il ruolo delle sei Municipalità e l’impegno dei consiglieri per il territorio”.

In tarda mattinata il sindaco Salvo Pogliese con gli assessori Porto, Arcidiacono e Parisi ha preso parte anche alla riunione del primo consiglio della IV Municipalità, Cibali- Trappeto Nord- San Giovanni Galermo. Il primo cittadino nell’augurare “buon lavoro” ai consiglieri e al presidente Buceti, ha informato dell’accelerazione di queste prime settimane di mandato per completare la progettazione delle prime tre opere finanziate nel Piano nazionale per le periferie e in particolare la riqualificazione del PalaGalermo, il completamento di Piazza Beppe Montana e la ristrutturazione dell’immobile di via Belvedere che ospitava la scuola Padre Santo Di Guardo: ”Le prime due -ha concluso Pogliese- speriamo di mandarle in gara per eseguire i lvaori già entro l’anno in corso, così da dare segnali concreti del Comune verso queste zone dove colpevolmente mancano luoghi di aggregazione”.

Nel loro giro di tutte le sei Municipalità cittadine, il sindaco e l’assessore al decentramento si recheranno domani mattina alle ore 10, 30 nelle sede della V Circoscrizione di viale Mario Rapisardi 254 per il giuramento e l’insediamento dei consiglieri e del presidente Angelo Patanè.