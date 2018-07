Insegue un uomo in scooter, gli taglia la strada e blocca il traffico: denunciato

Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno indagato in stato di libertà un uomo per i reati di violenza privata e minaccia nonché per rifiuto di fornire le generalità ai poliziotti intervenuti. In pieno centro, intorno alle 12 i poliziotti hanno notato un’autovettura correre ad alta velocità in direzione di uno scooter e, dopo aver effettuato una brusca manovra, ha sorpassato e tagliato la strada al ciclomotore costringendolo a fermarsi a ridosso del marciapiede dal lato sinistro. L'uomo ha messo a rischio l’incolumità del conducente dell'auto e di altri passanti e, inoltre, ha creato una sorta di blocco stradale ostacolando il regolare flusso della circolazione.

Il conducente a bordo dell'auto, immediatamente sceso dal mezzo, in escandescenza, ha iniziato a inveire contro il conducente dello scooter con il chiaro intento di cercare uno scontro fisico, accusandolo di essere stato precedentemente urtato, circostanza negata dalla vittima. I poliziotti sono intervenuti ma, inizialmente, ciò non è servito a calmare l’indagato che si è anche rifiutato di fornire le proprie generalità.

Successivamente, gli agenti intervenuti sono riusciti a calmare l’uomo e, hanno raccolto la querela da parte della vittima; l’indagato, oltre a contestargli diverse sanzioni previste dal codice della strada, trattandosi di dipendente di un’azienda di trasporto pubblico e quindi anche a tutela dei passeggeri, è stato segnalato alla motorizzazione per accertarne i requisiti psico-attitudinali informandone di ciò anche i responsabili dell’azienda.