Fugge dalla polizia con una moto Ape e danneggia la volante della polizia

La polizia ha arrestato Salvatore Tucci, responsabile di un furto aggravato in via San Crispino, ai danni di un negozio. Si era attrezzato con una moto Ape, con la quale ha cercato di sfuggire agli agenti, ovviamente senza risultati. E' stato trovato in possesso di vari arnesi atti allo scasso e di merce rubata poco prima da un deposito di ferramenta e souvenir, pertanto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, danneggiamento dell'auto di servizio della polizia e ricettazione, in quanto la moto ape a bordo della quale viaggiava era rubata.