Intercettati con 1 chilo di hashish nell’auto: tre arresti nel quartiere Librino

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato Concetto Iozia, del 1975 di Rosolini, Fabrizio Grupposo, del 1998 di Pedara e Federico Palmeri del 1996 di Nicolosi.

I tre sono accusati di spaccio di stupefacenti. Ieri una gazzella dei carabinieri, intorno alle 23 in viale Grimaldi, ha notato una manovra "repentina" dell'Audi A 3 del terzetto alla loro vista. Un tentativo di fuga subito stroncato dagli uomini dell'arma che li hanno raggiunti e perquisiti trovando e sequestrando 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti, contenuti all’interno di una busta di cellophane posizionata sotto il sedile anteriore del passeggero e una somma in denaro contante per un totale di 500 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati si trovano nel carcere di piazza Lanza.