Intercultura premia gli studenti che andranno all'estero in estate

I volontari di Intercultura Catania hanno premiato i 30 studenti che, nel corso dell'estate, trascorreranno un periodo di studio all'estero. Per loro una pergamena, un porta chiavi e una matita piantabile da cui nascerà una piantina di basilico. Alla festa per la consegna delle borse di studio, nel Palazzo della Cultura, erano presenti i presidi e gli insegnanti dalle scuole partner di Intercultura, per premiare i propri studenti e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella. Sul palco anche i ragazzi del progetto "MusicaInsieme a Librino", coordinati dalla professoressa Alessandra Toscano.