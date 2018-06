Radiomobile: sventato furto alla Morgagni, salvata un'anziana e arrestati 2 ladri

Notte movimentata per le gazzelle del nucleo radiomobile dei carabinieri. Salvata una donna anziana, sventato un furto alla clinica Morgagni, arrestati due ladri. Uno stava rubando in un albergo del centro storico mentre l’altro in un cantiere edile di via Plebiscito.

Sventato furto alla clinica Morgagni

La scorsa notte i militari del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno sventato un furto alla clinica Morgagni di via del Bosco luogo in cui, grazie al tempestivo intervento su richiesta di un infermiere di turno, un ladro è stato messo in fuga dopo che si era introdotto all'interno del bar della struttura tramite la rottura del vetro di una finestra non riuscendo a rubare nulla.

Salvata una donna anziana

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno aiutato un’anziana donna di 88 anni che vivendo da sola in casa, in via De Caro, era caduta e non riusciva ad alzarsi. La donna aveva iniziato a chiedere aiuto finché una vicina di casa sentendola gridare ha chiamato il 112. I carabinieri intervenuti sul posto, con l'aiuto dei vigili del Fuoco di Catania, sono entrati nell’appartamento aiutando la donna a rialzarsi per essere visitata dai medici del 118 che per fortuna le hanno solo riscontrato un forte stato di agitazione.

Arrestati due ladri

Nella notte hanno proceduto all’arresto di Filippo D’Amico e Giovanni Cutuli, poiché entrambi ritenuti responsabili di furto aggravato.: Il primo, intorno alle 03:30, dopo averne forzato un ingresso secondario, era entrato all’interno dell’Hotel La Ville di Via Claudio Monteverdi luogo in cui aveva razziato alimenti, bevande, alcolici nonché un’ingente quantità di detersivi e materiale utilizzato per le pulizie, il tutto conservato in 7 grossi sacchi di plastica pronti ad essere caricati in auto.

Il secondo, intorno alle 04:00, ha forzato il cancello d’ingresso di un cantiere edile, attivo in via Plebiscito per la ristrutturazione di un palazzo, dove stava smontando e rubando il ponteggio installato sulla facciata dell’immobile caricandolo pezzo per pezzo su di un autocarro. A coglierlo con le mani nel sacco l’equipaggio di un'altra gazzella che percorrendo la Via Plebiscito, notando il mezzo carico del materiale ferroso, ha bloccato ed ammanettato il malvivente. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita al legale rappresentante della ditta di costruzioni mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.