Covid hospital e tutela sanitaria, intervista con il sindaco di Militello Giovanni Burtone

Il sindaco di militello Giovanni Burtone sarà ospite domani, lunedì 8 giugno, alle ore 15.30 in diretta sulla pagina di CataniaToday. In particolare, il primo cittadino illusrterà la proposta relativa alla realizzazione di una struttura, richiesta anche dagli altri sindaci del territorio, dedicata alla diagnosi e cura del Covid19. Ci sono state interlocuzioni con la Regione per puntare a predisporre un piano di conoscenza epidemiologica e per realizzare un covid hospital, ma il territorio ancora attende segnali concreti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.