Coronavirus, come ripartire? Intervista con il presidente di Confindustria Catania

Sarà il vicepresidente nazionale di Assoeventi, nonché presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco il prossimo ospite delle interviste in diretta facebook di CataniaToday. Domani, 14 maggio, dalle ore 15.30 con l'esponente di Confindustria si traccerà la situazione attuale delle imprese e le prospettve della ripartenza. In particolare Biriaco, nei giorni scorsi, ha lanciato un grido d'allarme sulla crisi in atto che ha travolto, in maniera importante, il settore della organizzazione degli eventi, dei matrimoni, delle fiere e delle manifestazioni fieristiche, culturali e sportive. Settore che conta oltre 40mila imprese e 900mila occupati.

"Occorre destinare un contributo a fondo perduto alle aziende dei settori turismo ed eventi - ha affermato Biriaco - che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno perso piu' del 50% del fatturato rispetto all'anno scorso. Solo mettendo in campo misure straordinarie sarà possibile salvare le migliaia di imprese che operano in una filiera fondamentale per la nostra economia, generando valore per il territorio e lavoro per migliaia di occupati".