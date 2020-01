Auto incendiata al sindaco di Castiglione, la solidarietà della Cgil

Il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, ha inviato una nota di solidarietà al sindaco di Castiglione di Sicilia, Antonio Camarda, al quale nei giorni scorsi è stata incendiata l’auto in segno di intimidazione. Mannino non potrà partecipare per altri impegni alla riunione del Consiglio comunale che si terrà oggi per parlare dell’accaduto. Nella lettera a Camarda sottolinea “il sostegno di tutta la Cgil a lui e a tutti gli amministratori locali impegnati sul fronte della legalità”.

“I sindaci- aggiunge- ricoprono oggi un ruolo di frontiera in tema di legalità ma anche nella ricerca di soluzioni positive per fare fronte alla crisi economica e sociale del territorio”. Da Mannino dunque viene un appello a tutte le forze sane della società a “fare sentire la propria voce a sostegno di chi si espone a tutela degli interessi collettivi”.