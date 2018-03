Invade la pista per prendere un volo per Catania: bloccato 52enne

Il gate era chiuso, ma lui, un 52enne diretto a Catania, ha deciso comunque di aprire la porta e camminare per la pista, diretto verso l'aeromobile che avrebbe dovuto prendere per tornare in Sicilia. E' stato però bloccato, dopo una "rincorsa" , dal personale addetto al carico e scarico presente in pista e dalla polizia di frontiera.

A indurre l'uomo a questo comportamento, secondo le forze dell'ordine, il fatto di essersi allontanato dal gate corrispondente al volo per qualche tempo: al ritorno quest'ultimo era oramai chiuso. Allora si sarebbe lanciato in un ultimo disperato tentativo di raggiungere il velivolo. Inutile sottolineare come il viaggiatore non sia riuscito a salire sull'aereo, in cambio invece gli è stata assegnata una sanzione di circa 2 mila euro.