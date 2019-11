Un 18enne invade la ztl senza casco e patente, fuggendo dai carabinieri

I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 18enne catanese Giuseppe Napoli che non si è fermato all’alt fuggendo a bordo di una moto, dopo aver invaso la ztl. Era anche sprovvisto di patente di guida e senza casco di protezione, ragion per cui i militari hanno proceduto al sequestro del motociclo. E' stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.