Guida senza patente ed investe un carabiniere: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato il 34enne Giuseppe Barbagallo, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Impegnati in piazza Palestro in un posto di controllo per la prevenzione dei reati in genere, i militari hanno imposto l’alt al guidatore di uno scooter Piaggio Skipper. Si trattava di Barbagallo che guidava con a bordo anche la sua convivente. L’uomo però, al fine di evitare il controllo, ha investito uno dei militari provocandogli lievi ferite e cadendo anche lui a terra. Il fuggitivo è risultato affetto da contusioni ed escoriazioni, poi diagnosticate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. A seguito dei rilevamenti tecnici effettuati sul posto da personale della polizia municipale di Catania, si è poi appreso che l'uomo era alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata e che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa.

