Passeggiata in bici per "Io mi muovo sostenibile" a Misterbianco

Partirà domenica prossima alle 9, da piazza Pertini a Misterbianco, la seconda edizione di “Io Mi Muovo Sostenibile”. Un giro in bici per conoscere meglio la storia ed i luoghi del comune alle pendici dell’Etna. “Invito tutti cittadini a partecipare, sarà un’occasione per vivere la nostra città in modo più intimo e senza essere assillati dal traffico delle auto. Per prendere parte all’iniziativa basta una bici e la voglia di pedalare”, dichiara la portavoce all’Ars Jose Marano. L’appuntamento è organizzato, per il secondo anno consecutivo, dal MoVimento Cinque Stelle misterbianchese in occasione della Giornata europea della mobilità sostenibile. Da piazza Pertini la carovana di ciclisti si muoverà per le vie del centro storico del paese alla riscoperta di monumenti, chiese e suggestivi scorci architettonici e naturali della cittadina alle porte di Catania. All’iniziativa prederanno parte anche il portavoce pentastellati alla Camera dei deputati Luciano Cantone ed i portavoce del MoVimento in consiglio Comunale Valentina Puglisi e Giuseppe Di Stefano .