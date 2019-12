Ipermercati Coop, lavoratori preoccupati: sit-in a San Giovanni La Punta

Sciopereranno per l’intera giornata di domani, sabato 14 dicembre, i lavoratori i punti vendita a marchio Coop presenti nell’area etnea. La protesta, indetta da Ugl terziario e Cisal terziario per chiedere società cooperativa, leader nel settore della grande distribuzione, di fornire le risposte ai quesiti posti nei mesi scorsi dalle sigle sindacali, sarà caratterizzata dal sit-in previsto dalle 10 alle 14 nell’area a parcheggio dell’ipermercato “Le zagare” di San Giovanni La Punta.

“Da tempo attendiamo di avere novità sull’affitto dei locali dove si trovano due punti vendita, già in proroga da un anno - sottolineano Vito Tringale della Ugl e Paolo Magrì della Cisal - nonché sulla drastica riduzione della superficie del supermercato che si trova all’interno del centro commerciale Katanè”.

“Vogliamo sapere - proseguono - che fine ha fatto il piano di sviluppo che avevamo concordato e chiediamo anche il pieno rispetto del contratto collettivo di lavoro, poiché rileviamo quotidianamente un abuso dell’utilizzo della flessibilità oraria e degli ammortizzatori sociali, a discapito della qualità del servizio offerto alla clientela ed agli obiettivi di fatturato –oltre ad una indiscriminata fungibilità del personale che ne svilisce la professionalità. Non volevamo di certo arrivare a ciò, ma dopo lo stato di agitazione proclamato alcune settimane addietro ed il mancato riscontro, ci troviamo costretti a dare avvio a queste manifestazioni per far sentire forte il disagio ed il dissenso di centinaia di dipendenti Coop.”