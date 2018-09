Chiude l'isola ecologica di Aci Sant'Antonio, M5S chiede chiarezza

Da qualche settimana è chiuso il centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati di via S. Onofrio ad Aci Sant’Antonio. Sull’argomento, al centro del dibattito cittadino, è intervenuto il consigliere comunale santantonese del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Finocchiaro.

"Si naviga a vista, ancora una volta, a scapito della cittadinanza e del nostro territorio. Abbiamo letto sui social diverse versioni, più o meno ufficiali, circa la chiusura dell’isola ecologica, confuse e discordanti tra loro. Prima ci hanno raccontato di lavori in corso (con tanto di cartello informativo. Poi hanno parlato in maniera assai vaga e imprecisata di questione di natura contrattuale tra la ditta e gli uffici, che avrebbe determinato la chiusura della struttura.

"A parte le ridondanze, appare chiara una cosa: non c’è alcuna data programmata per la riapertura. Per adesso, i cittadini potranno conferire presso un‘isola ecologica mobile: un automezzo al cui interno sono allocati alcuni cassonetti. Le modalità di conferimento prevedono sostanziali limitazioni: si potrà conferire soltanto dal martedì al venerdì e soltanto in orario antimeridiano. Conferibili soltanto plastica, carta, vetro, con esclusione di residui di scerbatura, ingombranti, olii esausti, pile. Infine, non è ammessa la pesatura del rifiuto.