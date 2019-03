Rifiuti, nuovi appuntamenti con l'isola ecologica mobile

In crescita l’affluenza dei catanesi che sfruttano l’isola ecologica mobile allestita nei vari quartieri della città, per conferire le varie frazioni della raccolta differenziata. Nel mese di febbraio i catanesi hanno risposto positivamente all’iniziativa Dusty conferendo tantissima carta e cartone da imballaggio, plastica e Raee. Un progetto nato per stimolare i cittadini a fare la differenziata e per venire incontro a quegli utenti impossibilitati a recarsi in uno dei due Centri comunali di raccolta aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e la domenica mattina. L’isola mobile c’è sarà allestita in Piazza della Guardia nei giorni 4, 5 e 6 marzo, dalle 7.30 alle 14.30 e come per le precedenti tappe del mese di febbraio, sarà possibile conferire la frazione organica (se contenuta nei sacchetti biodegradabili), la differenziata carta-cartoncino-cartone, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee possibilmente non superiori ai 24 cm.