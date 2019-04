L'isola ecologica mobile si sposta al cimitero di Catania

Da domani, martedì 23 aprile e mercoledì 24, Dusty ha programmato l'ultimo appuntamento del mese di aprile per poter portare all'isola ecologica mobile, plastica e plastica dura, oltre alle altre frazioni della differenziata: carta-cartone-cartoncino, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee di piccole dimensioni non superiori ai 24 cm). Sarà possibile portare anche gli scarti alimentari residui delle giornate pasquali. Martedì 23 e mercoledì 24 aprile l'isola ecologica mobile sarà collocata nei pressi del cimitero monumentale di Catania, in via Acquicella. Un'occasione non solo per i residenti del quartiere Zia Lisa, ma anche per i fiorai e gli operatori commerciali che potranno conferire con maggiore facilità, la frazione organica. Gli orari dell'Isola ecologica mobile sono sempre gli stessi (dalle 7.30 alle 14.30) e come per tutte le altre tappe itineranti in città, gli utenti troveranno i volontari dell'associazione Economia Circolare che li supporterà nel conferimento delle frazioni nei contenitori interni dell'isola.