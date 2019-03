Da domani, lunedì 25 a mercoledì 27, l’Isola ecologica mobile Dusty sarà allestita a Canalicchio, in via Leucatia nei pressi dell’Istituto Comprensivo Italo Calvino, dove dalle 7.30 alle 14.30 e con le consuete modalità di corretta suddivisione delle frazioni, i catanesi potranno conferire: gli scarti alimentari per la frazione organica (purché contenuta nei sacchetti biodegradabili), e tutte le altre frazioni della differenziata: carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee di piccole dimensioni (possibilmente non superiori ai 24 cm). Un’opportunità per i residenti della II Circoscrizione e in generale, della zona settentrionale di Catania.