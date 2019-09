L'isola ecologica mobile della Dusty arriva in via Don Minzoni

Da oggi, 9 settembre e fino a mercoledì 11, l'isola ecologica mobile della Dusty sarà posizionata in via Don Minzoni all'altezza del civico 40. Le modalità e gli orari di conferimento sono gli stessi adottati nei mesi scorsi. Dalle 8 alle 14.30 sarà possibile conferire tutte le frazioni della differenziata, dalla carta-cartone-cartoncino alla plastica e plastica dura, ed anche metalli, vetro, pile esauste, elettrodomestici e apparecchiature elettriche di piccole dimensioni, oltre agli scarti alimentari se correttamente contenuti nei sacchetti biodegradabili.

Il 12 settembre si celebrapoi la Giornata Internazionale senza sacchetti di plastica. Dusty rivolge ai residenti che si avvarranno dell'isola installata in via Don Minzoni, l'invito a conferire il più possibile la plastica e i rifiuti organici, solo se contenuti nei sacchetti biodegradabili o bio-compostabili. Allo scopo di ridurre l'uso indiscriminato di plastica, dal 2009 per iniziativa della società inglese Marine Conservation Society, dedicata alla conservazione dell'ecosistema marino, il 12 settembre si celebra la Giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Tutti sono invitati a non usare quel tipo di sacchetti e a trasportare i propri acquisti nelle borse riutilizzabili.