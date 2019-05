Ritorna l'isola ecologica mobile: da piazza Bovio a Vaccarizzo

Prosegue il "tour" dell'Isola ecologica mobile Dusty, che da gennaio ad aprile, ha "girovagato" per i quartieri di Catania, allo scopo di aiutare i catanesi a fare la raccolta differenziata nel modo corretto e a semplificare lo smaltimento dei piccoli elettrodomestici.

Dopo aver programmato le varie postazioni, per il mese di maggio Dusty ha invece coinvolto la cittadinanza lanciando un sondaggio su Facebook, per chiedere ai catanesi dove vorrebbero trovare la prossima isola ecologica.

Piazza Santa Maria di Gesù, Piazza Bovio, Pazza Risorgimento e Vaccarizzo: questi i luoghi maggiormente richiesti. Da domani, lunedì 6 maggio e fino a mercoledì 8, l'isola sarà allestita in Piazza Santa Maria di Gesù. A seguire nei giorni 13/15 maggio, il Casone ecologico si sposterà in Piazza Bovio. Dal 20 al 22 maggio sarà allestito in Piazza Risorgimento e a fine mese, dal 27 al 29 maggio, l'Isola ecologica Dusty sarà a disposizione degli utenti che vivono a Vaccarizzo (sarà posizionata vicino il ristorante El Torero).

Le modalità di conferimento sono le consuete: dalle 8.00 alle 14.30, è possibile conferire le frazioni organiche (contenute nei sacchetti biodegradabili), e tutte le altre della differenziata, ossia carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee (elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche) di piccole dimensioni (possibilmente non superiori ai 24 cm). Anche a maggio, gli utenti troveranno l'aiuto dei volontari dell'associazione Economia Circolare che supporterà il conferimento nei contenitori interni dell'isola ecologica.