Giarre, nuovo calendario per l'isola ecologica mobile

Da lunedì 11 febbraio, l’isola ecologica itinerante che si sposterà nei quartieri di Giarre per implementare ulteriormente il servizio della raccolta differenziata, seguirà un calendario preciso, durante i giorni settimanali dalle 7 alle 13 . L’ecocentro mobile - già attivato anche nei mesi scorsi – sarà così posizionato: il lunedì al Corso Messina (nello slargo vicino il supermercato di un noto marchio nazionale), il martedì al Viale dello Jonio a Macchia, il mercoledì in Via Abruzzi, il giovedì in via Federico II di Svevia. Infine il venerdì in Via A. Di Bella nello slargo adiacente l’incrocio con via Musumeci. Si potranno conferire facilmente carta, cartone, plastica, vetro, alluminio e frazione organica. I rifiuti dovranno essere correttamente suddivisi e non “inquinati” da altre frazioni. I sacchetti non conformi non saranno accettati. I sacchetti per la raccolta differenziata potranno essere ritirati presso il sito di distribuzione di Vico Platano a Trepunti (ex Mercato dei Fiori) nei seguenti orari: Martedì mattina ore 09.00-11.00 Martedì pomeriggio ore 15.30-17.30 Sabato mattina ore 09.00-13.00