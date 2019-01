Isole ecologiche mobili per la differenziata a Misterbianco

Isole ecologiche mobili a Misterbianco per implementare ulteriormente il servizio della raccolta differenziata. Un’iniziativa avviata lo scorso 13 dicembre in veste sperimentale e ora, dopo aver testato orari e postazioni, è partito ufficialmente il progetto Dusty condiviso con l’amministrazione comunale di Misterbianco.

Grazie al servizio di raccolta itinerante si potranno smaltire facilmente carta, cartone, plastica e plastica dura, vetro, lattine, oltre ai piccoli elettrodomestici e le pile esauste. Per agevolare gli utenti, l’isola ecologica mobile sarà presente in alcuni quartieri specifici di Misterbianco, le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, secondo un calendario stabilito: il lunedì e il mercoledì in Piazza Mercato a Belsito; il martedì, giovedì e venerdì in Piazza Madre Teresa di Calcutta più nota come “Piazza Mercato” (ingresso da Via Concetto Marchese) a Lineri.