L'isola ecologica mobile della Dusty torna a San Giovanni Galermo

Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo, il cassone ecologico sarà collocato a San Giovanni Galermo, dove sarà posizionato nello slargo tra Via Giuseppe Marcellino e Via San Matteo. Come per le precedenti tappe, l’isola itinerante sarà posizionata dalle 7 e 30 alle 14 e 30, e sarà possibile conferire la frazione organica (se contenuta nei sacchetti biodegradabili), e tutte le altre frazioni della differenziata: carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee di piccole dimensioni. Gli utenti troveranno l’aiuto dei volontari dell’associazione Economia Circolare che supporterà il conferimento nei contenitori interni dell’isola ecologica