Rifiuti, ecco gli appuntamenti di giugno con le isole ecologiche mobili

Dusty ufficializza le date e i quartieri in cui, per il mese di giugno, sarà posizionata l'Isola Ecologica Mobile in città. Da domani lunedì 10 giugno e fino a mercoledì 12 giugno, l'eco-punto sarà collocato in Piazza Aldo Moro, nei pressi del Parco Vulcania, all'obiettivo di aiutare i residenti di Catania che abitano nella 3a municipalità Borgo-Sanzio, a fare la raccolta differenziata. La terza settimana di giugno (da lunedì 17 a mercoledì 19), l'isola sarà collocata in Piazza Beato Angelico, (nello slargo antistante la statua Padre Pio).

Infine, l'ultima settimana del mese dal 24 al 26 giugno, sarà possibile trovare il cassone ecologico Dusty a Monte Po, nello slargo in cui s'incontrano le vie Palermo e Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, di fronte il posizionamento di una batteria di cassonetti. Si confermano le stesse modalità e orari dei mesi scorsi: dalle 8 alle 14.30, conferendo frazioni organiche (contenute nei sacchetti biodegradabili), e anche le altre della differenziata, ben separate, ossia carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i Raee (elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche) di piccole dimensioni (possibilmente non superiori ai 24 cm).