Pazienti di Oncologia ospiti dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi

Una giornata all’insegna della spensieratezza ed a stretto contatto con il mare per i giovani pazienti del Polo Oncologico Policlinico Universitario di Catania, che hanno visitato il Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi”. Un evento che ha permessoloro di osservare da vicino i laboratori della scuola ed effettuare una piccola gita a bordo delle imbarcazioni dell’istituto superiore con il professore Ottavio Tirantola ed i volontari dell’associazione culturale-sportiva Etna Sailing. Presenti la psicologa della onlus “Ibiscus” Simona Italia e la professoressa Giovanna Russo Primario del reparto di Ematologia Pediatrica.

“Si tratta di una iniziativa che abbiamo voluto organizzare con il preciso scopo di creare una sinergia comune- dichiara la dirigente Brigida Morsellino- dare la possibilità a questi giovani di ammirare il più vicino possibile il mare: un elemento che per noi rappresenta la vita e che dà all’uomo risorse incredibili”. Lo scorso Natale gli alunni dell’istituto superiore hanno effettuato una raccolta fondi ed i ricavato è stato destinato all’acquisto di una “Speedy Car” che servirà a trasportare i giovani pazienti da un padiglione all’altro del Policlinico di Catania. “ I nostri studenti hanno dimostrato una sensibilità incredibile- spiega la professoressa Elisabetta Giustolisi, referente per la Salute e la Legalità del Politecnico del Mare- iniziative come queste vanno assolutamente supportate da noi insegnanti perché rappresentano segni tangibili di grande solidarietà”