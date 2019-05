Istituto comprensivo Allegra di Valverde: "Io sono più forte", lotta al bullismo

Venerdì 31 maggio alle ore 10 si svolgerà presso i locali dell'istituto comprensivo P.G. M. Allegra di Valverde, il progetto legalità: "Io sono più forte", lotta al bullismo e al cyber bullismo. Progetto realizzato dalla scuola, in collaborazione per il quarto anno consecutivo, con l'associazione culturale Tersicula. Saranno presenti come relatori, la consigliera regionale per le pari opportunità Margherita Ferro ed Il primo dirigente della polizia di Stato dott. Marcello La Bella.

Aprirà l'incontro la dirigente dell'istituto dott.ssa Laura D'Agata. Saranno presenti rappresentanti delle Istituzioni locali. Si assisterà alla proiezione di un corto dal titolo: "Io sono più Forte", scritto dagli alunni che hanno partecipato al laboratorio della legalità, diretto dalla referente del progetto Rossana Epaminonda. Il corto è stato realizzato da Virginia Finocchiaro dell'associazione culturale Tersicula Carusi.

La scenografia e i disegni sono delle prof. Anna Contarino e Alessandra Mantecheti, quest'ultima ha curato il laboratorio artistico della legalità. Al termine sarà eseguito un brano del coro della scuola media, diretto dalla prof. Francesca Brunetto, dal titolo:" Stop al Bullo" Chiuderà Il presidente dell'associazione culturale Tersicula Rosario Filippo Tomarchio.