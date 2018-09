Battesimo del mare con guide subacquee diversamente abili

Si è svolto a Santa Tecla, presso il lido Cocole, il “Battesimo del mare”, promosso dall' Associazione Life Onlus, con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico. Come ogni estate, l'evento è stato dedicato alla cittadinanza, a tutti coloro che amano il mare e lo sport, in particolare a coloro che, per la prima volta, desiderano scoprire il meraviglioso mondo della subacquea. Quest'anno, la manifestazione sportiva ha voluto celebrare i 25 anni di affiliazione dell'Associazione Life Onlus con HSA Italia, con la partecipazione di Sigonella Scuba-Club. Una giornata di sole, di mare e di sano divertimento, che ha visto la partecipazione di tanti giovani normodotati e diversamente abili del nostro territorio. "Venticinque anni di lavoro in acqua con persone diversamente abili mi hanno fatto capire che non esiste alcun limite per chi ha veramente voglia di fare qualcosa". Carmelo La Rocca, vice presidente dell'associazione Life, è uno dei primi istruttori, nonché promotore della HSA a Catania. La Handicapped Scuba Association, famosa organizzazione americana per la promozione della subacquea per persone diversamente abili, compie quest'anno ben venticinque anni di attività in Italia. "La mia esperienza con HSA nasce negli anni novanta - racconta Carmelo - Dopo un grave incidente stradale, riuscii ad alzarmi dalla carrozzina e decisi di dedicarmi in prima persona a favore dei soggetti diversamente abili tramite la mia passione più grande: il mare. Avevo saputo che HSA in America era specializzata nella realizzazione di corsi personalizzati per disabili. Contattai Aldo Torti, attuale presidente HSA in Italia, e insieme iniziammo a pianificare la diffusione di questa bellissima attività nel nostro Paese". Nel 2013, il Ministero del Turismo ha premiato come eccellenza italiana il progetto DiveActive, promosso dalla Life e da altri enti del territorio etneo, che ha consentito a 15 ragazzi diversamente abili di ottenere la qualifica di guida subacquea Hsa, offrendo loro un'opportunità lavorativa spendibile in particolare nel settore turistico.