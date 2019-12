Il "Jingle bus" arriva nella municipalità Borgo-Sanzio

Terzo appuntamento per il “Jingle Bus” dell'Amt di Catania nel municipio di “Borgo-Sanzio”. Stamattina il mezzo, con ha bordo Babbo Natale, ha fatto tappa presso il parco Falcone. Ad accoglierlo i bambini presenti e gli alunni dell'istituto “Dante Aligheri” accompagnati dai docenti e della dirigente professoressa Alloro.

“I momenti di aggregazione in questo particolare periodo dell'anno- spiega il presidente del III municipio dottor Paolo Ferrara- sono la dimostrazione più evidente di come il nostro territorio voglia vivere in prima persona il Natale. Ecco perchè durante l'intero anno portiamo avanti attività indispensabili per valorizzare la circoscrizione, renderla più vivibile e sicura ed allontanare il degrado e l'abbandono che generano emarginazione e microcriminalità. Un obiettivo-prosegue Ferrara- che stiamo riuscendo a raggiungere grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale”.